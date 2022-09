Kan vi spare os ud af energikrisen? Her er to partiers bud på, hvordan vi kommer gennem vinteren

- Vi ser ind i en vinter, hvor Danmark og Europa risikerer at mangle energi.

Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) på et pressemøde torsdag, hvor han gjorde det klart, at vi alle skal spare på strømmen i den kommende tid.

Derfor kom regeringen torsdag med nogle sparetiltag. Blandt andet skal varmen i offentlige bygninger skrues ned til 19 grader, og al unødvendig belysning skal slukkes.

Fra flere fynske folketingsmedlemmer på Christiansborg lyder det, at situationen er alvorlig.



- Jeg er meget bekymret for denne vinter. Det bliver den største energikrise i min erindring, lyder det fra Rasmus Helveg Petersen, energi- og forsyningsordfører hos Radikale Venstre.



Det samme gælder Venstres Lars Christian Lilleholt, der er medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

- Jeg er meget, meget bekymret.

V: - Vi skal se på alle muligheder for at skaffe energi

Fra Venstres side har Lars Christian Lilleholt en klar opfordring til regeringen.

- Vi er nødt til at se meget uortodoks på det her: Hvad er der af muligheder for at genåbne eventuelle energianlæg, som man har lagt ned i Europa? For eksempel atomkraftværker i Tyskland og kulkraftværker, som er udfaset.

Herhjemme peger han på muligheden for eksempelvis at genåbne nogle af de gasfelter i Nordsøen, man har tidligere har lukket. Også selvom det måtte have betydning for CO2-udledningen.

- Lige nu er vi simpelthen nødt til at se på, hvordan vi skaffer energi nok, lyder det fra Lars Christian Lilleholt.

Han understreger, at vi skal gøre os fri af naturgas og omstille så meget vi kan til vedvarende energi.

R: - Vi skal spare alle steder, og jeg håber, det er nok

Hos de radikale tror energi- og forsyningsordføreren på, at sparetiltagene i første omgang vil være nok til at sikre forsyningen i Danmark.

Men det kræver ifølge Rasmus Helveg Petersen (R) at både det offentlige, industri og private tager del i at spare på det samlede energiforbrug.

- Regeringens tiltag er et nødvendigt første skridt og jeg tror, det er nok.

For at hjælpe både forsyning og energipriser på vej foreslår Radikale, at man lader husstande med gas som energikilde få installeret en luft-til-luft varmepumpe til en nedsat strømpris, indtil de på sigt får indlagt fjernvarme.

- Der er noget, vi kan gøre, som hjælper på begge dele på en gang, siger Rasmus Helveg Petersen, der især er bekymret over de høje priser.

Enige om økonomisk hjælp - uenige om vejen derhen

Begge partier er enige om, at flere forbrugere skal hjælpes med de tårnhøje energiregninger i den ekstraordinære situation, vi står i.

- Det nytter ikke noget at have en masse energi, hvis den er så dyr, så folk ikke har råd til det.

Venstre har foreslået at sænke den danske elafgift, på over 70 øre per kilowattime, til EUs minimumssats, som er 0,8 øre per kWh. Det vil ifølge Venstre kunne give en gennemsnitlig familie omkring 4000 kroner mere om året.



- Det handler om at reducere regningen hos forbrugerne, som i øjeblikket oplever tårnhøje elregninger, så er det jo helt nødvendigt at få kigget på på elafgiften. Jeg savner svar fra regeringen på, om regeringen er klar til at fjerne afgiften eller ej.

Fra Radikale Venstre mener man, at det er bedre at målrette den økonomiske hjælp til de personer, der har mest brug for pengene.

- Elafgiften er måske 10 procent af regningen for folk, nu og her. De 10 procent kan man godt opnå gennem at spare på forbruget. At fjerne elafgiften vil være at give folk som mig penge i lommen. Jeg synes, vi skal målrette hjælpen til dem, der har færrest penge.

Han erkender, at det kritiserede forløb med varmechecken ikke skal gentage sig. Og peger på at løsningen kan være at målrette hjælpen via energiselskaberne, allerede inden regningerne bliver sendt ud til forbrugerne.

Er du bekymret over din egen elregning, har vi samlet 18 gode råd til dig her om, hvordan du kan spare på elforbruget derhjemme.