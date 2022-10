Kandidat indrømmer fejl: - Det skulle jeg selvfølgelig ikke have sagt

"De sidste år"?

I debatten sagde Mikkel Bjørn (NB) desuden, at "de sidste år har man ansat 15.000 ekstra medarbejdere i det offentlige inden for administration og ledelse".

Analysen, som Mikkel Bjørn referer til, stammer fra den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Her mener forskningschef, Karsten Bo Larsen, at det er forkert at sige, at tallene stammer fra "de sidste år".



- Vores undersøgelse viser, at der er blevet ansat 15.000 flere kolde hænder i staten. Og det er siden 2011. Så det er altså ikke noget, der udelukkende er sket i de seneste år, siger han.

Mikkel Bjørn mener, at formuleringen er en vurderingssag, men forstår kritikken.

- Jeg kan godt forstå indvendingen. Det er måske at strække den lidt for langt at sige, at det er i de sidste år, så der kunne man måske godt have været skarpere, siger han.

Skød skylden på rød regering

Spidskandidaten brugte tallene, da han argumenterede for, at der er brug for en "borgerlig ansvarlig ledelse" i stedet for rød politik.

Mikkel Bjørn bruger også tallet på sin facebookprofil i et opslag, hvor han lister op, hvad den nuværende socialdemokratiske regering har gjort og ikke gjort.

Men det er ikke korrekt at bruge tallet i den kontekst, forklarer Karsten Bo Hansen:

- Under den her regeringsperiode er der sket en stigning på 10.000 kolde hænder i staten. Så hovedparten af stigningen er sket i de seneste år. Men det er ikke rigtigt, at den her regering har ansat 15.000 flere. De er blevet ansat under flere regeringer siden 2011.

Ifølge Karsten Bo Hansen er stigningen særligt sket fra 2017 og frem. I den periode har udover den nuværende socialdemoratiske regeringen også været en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Altså en borgerlig regering.

- Jeg burde nok have skrevet i facebookopslaget, at det også var de borgerlige regeringers ansvar. Så 100 procent faktuelt korrekt er det ikke, erkender Mikkel Bjørn over for TV 2 Fyn.

Han tilføjer, at han mener, at blå partier i for lang tid har ført en 'rød politik'.

Hvordan skaffer vi flere hænder til ældreplejen?

I formatet 'Virkeligheden på scenen', som var den debat Mikkel Bjørn deltog i, blev alle partier repræsenteret af deres fynske kandidater, hvor de skulle diskutere aktuelle valgtemaer og spørgsmål fra publikum.

Her kom der blandt andet et spørgsmål fra Frede Jensen på 78 år, der gerne ville vide, hvordan politikerne har tænkt sig at skaffe flere hænder til ældreplejen. Et emne der er blevet vidt diskuteret i løbet af valgkampen, og som mange politikere har stærke holdninger til.

