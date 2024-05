Kandidat trækker sig, men bliver på stemmesedlen

- Når først partiet har indleveret sin kandidatliste til ministeriet, kan kandidaterne ikke trække deres kandidatur tilbage. Kandidaten vil derfor stå på stemmesedlen på valgdagen, og stemmerne på hende vil blive opgjort på sædvanlig vis, skriver ministeriet.

Hvis Alexandra Sasha bliver valgt, har hun dog mulighed for at nedlægge sit mandat.

Så sent som to dage før Sashas melding om, at hun trak stikket på sit kandidatur, blev en video lagt på Facebook, hvor fynsk profil anbefaler vælgerne at stemme på Alexandra Sasha.