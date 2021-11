Kandidattesten: Her er Fyns mest populære kandidater

På tirsdag skal fynboerne i stemmeboksen og sætte deres kryds ved kommunalvalget.

På tv2fyn.dk har brugerne siden 21. oktober kunne svare på 26 spørgsmål og efterfølgende få svar på, hvilke kandidater de er mest enige med - og mest uenige med. Testen er blevet taget over en million gange.



I nedenstående tabel kan man se, hvilke tre kandidater der er blevet vist flest gange, når brugerne i en af de ti fynske kommuner har taget testen.

Du kan selv tage kandidattesten her.

Listen er præget af mange kandidater fra mindre partier, og samtidig er der forholdsvis få spidskandidater blandt de kandidater, der er blevet vist flest gange.

Bemærk, at en bruger godt kan have taget testen mere end én gang, hvorfor denne liste ikke viser, hvem fynboerne samlet set er mest enige med. Listen viser, hvem der er dukket oftest op i kandidattesten under "mest enig”.

Samtidig er det heller ikke alle kandidater, der har deltaget i testen, og de kandidater, der ikke har deltaget, er i sagens natur heller ikke blevet vist, når brugerne har gennemført testen.