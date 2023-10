Karaktergennemsnit falder på tværs af flere fag efter corona

I flere af folkeskolens fag er børnenes karaktergennemsnit faldet, i takt med at de er kommet tilbage i klasseværelserne oven på coronapandemien, som i lange perioder tvang skoler til at lave virtuel undervisning.



Det skriver Jyllands-Posten, som har set på tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Avisen har snakket med flere skoleledere, som fortæller, at børnene stadig er ved at lære at gå i skole igen, efter at de i lange perioder måtte følge undervisningen på en computer derhjemme.

Avisen har sammenlignet karakterne ved prøverne i 2023 med niveauet i 2019.

I dansk læsning er det faldet fra 6,1 til 5,6. I retskrivning er det fra 6,8 til 6,2. I matematik med hjælp er det faldet fra 7,1 til 6,5.

Data kommer fra folkeskolens afgangsprøver, som sker i 9. klasse.