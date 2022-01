Karakterproblemer i Nyborg: - Jeg troede faktisk, at vi klarede os fint nok

Men hun kan godt forstå, hvordan nogen kan ende med en skolegang, der ikke kan give adgang til videre uddannelse.

- Når man tager i niende klasse, så kan der være stor forskel på, om det er vigtigt at komme videre i uddannelse. Der er måske endda også lidt prestige i, at man kan komme videre på den rigtige uddannelse for nogle. Og andre er måske lidt mere ligeglade.



Den primære årsag til, at eleverne ikke opfylder karakterkravet, er, at eleverne ikke har taget alle de obligatoriske prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i skoleåret 2018/2019 og placerer Nyborg Kommune som den næstdårligste kommune i hele landet.

Knæk eller motivator

Ifølge Nikolaj Elf, der er leder af Center for Grundskoleforskning på SDU, kan det have både positive og negative konsekvenser, hvis elever finder ud af, at de ikke kan komme ind på eksempelvis en erhvervsuddannelse.

- Altså nogle opfatter det faktisk som en en motivator og tænker "okay, jeg skal tage mig sammen her - det havde jeg vist ikke lige opdaget". Og så kommer de ind i et forløb, som så gør, at de bliver uddannelsesparate, siger han.

- Andre oplever det klart som et knæk, altså det rammer dem på selvtilliden og det, man kalder self-efficacy - troen på egne evner. Og det er jo en mere alvorlig sag.