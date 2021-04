Karla og Celia lader sig hacke: - Det er sindssygt, at det er så nemt

- Det minder om Facebook, siger han og fortsætter:

- Sådan en mail kan for eksempel indeholde en venneanmodning, som man bliver lokket til at trykke på, og derefter udfylder sine oplysninger for at komme ind på Facebook og godkende.

Og det er netop det, som han vil have Karla og Celia til.

- Man tænker ikke over, at den er falsk. Der er jo et profilbillede, et navn og hvor personen kommer fra, så man bliver nysgerrig, siger Celia Nielsen.

- Ja, man skal næsten tro på det, tilføjer Karla Stroger.