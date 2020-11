Karriereskift: Fra Tinderbox til landsholdet

Ronnie Hansen skal i et nyt job hos DBU arbejde med at udvikle det kommercielle potentiale i DBU og dansk fodbold. Han kommer blandt andet med en baggrund som udviklingschef i Odense&Co, hvor han var med til at etablere Tinderbox Festival i 2015.

Ronnie Hansen er nu ansat som direktør i konsulenthuset Geelmuyden Kiese. Tidligere har han også været nordisk direktør i konsulentbureauet Burson Cohn & Wolf og arbejdet som kommerciel direktør for spillestedet Vega.

Ronnie Hansen har haft et livslangt forhold til fodbold fra barndommen i Hviding I.F. i Sønderjylland til at være fan af fodboldlandsholdene.

- Jeg har i mit arbejdsliv beskæftiget mig med gåsehudsfremkaldende begivenheder på festivalpladser og i arenaer verden over, men intet kommer i nærheden af den følelse, jeg har, når landsholdene løber på banen, siger Ronnie Hansen i en pressemeddelelse fra DBU.

I sin nye stilling får Ronnie Hansen ansvaret for det kommercielle arbejde med både herrelandsholdet og kvindelandsholdet, fodboldskoler, breddefodbold m.v.

- Landsholdene står i en historisk god situation, og potentialet for den kommercielle udvikling er stor, særligt i relation til digitale muligheder, Kvindelandsholdet og den kommende generation af talenter. At sikre indtjening, der omsættes til det vigtige arbejde ude i klubberne, er en drømmeopgave, siger Ronnie Hansen.

DBU-direktør Jakob Jensen glæder sig til samarbejdet med Ronnie Hansen og fremhæver hans stærke erfaringer inden for både events, sportsrettigheder og digitale løsninger, som kan bruges i arbejdet med både landshold og breddefodbold:

- Dansk fodbold har et kæmpe kommercielt potentiale med både landshold og landskampe og også med breddefodbold og ungdomslandshold, hvor vi kan blive endnu stærkere. Vi har ambitioner om at øge den kommercielle værdi og indtjening, så vi kan investere endnu mere i talentudvikling og udvikling af dansk fodbold samlet set. Vi glæder os til at få Ronnie om bord til det vigtige arbejde, udtaler Jakob Jensen i pressemeddelelsen.

Ronnie Hansen spiller i dag oldboys-fodbold og fra 1. december bliver han en del af ledelsen i DBU.

