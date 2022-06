Karrierestop truer Nicki Pedersen: Bækken og hofte ødelagt

Den tidligere tredobbelte speedwayverdensmester Nicki Pedersen står foran endnu en længere pause fra sporten. Og måske endda et karrierestop.

Søndag styrtede danskeren voldsomt, da han blev ramt af Piotr Pawlicki i en ligamatch for sit polske hold GKM Grudziądz. Og den er kommet alvorligt til skade.

Til Ekstra Bladet fortæller Nicki Pedersen fra sygesengen i Polen, at han har brækket bækkenet to steder, revet hofteleddet af led og tabt en masse blod, så der overvejes en blodtransfusion.

- Det er noget frygtelig noget. Det gør bare mega nas, siger han til avisen.

Han skal have opereret en plade ind i det brækkede bækken, og han kan endnu ikke flyve med ambulancefly hjem til Danmark grundet blodtabet, som skyldtes, at hans kædestrammer sad fem centimeter inde i benet.

Det er mindre end en måned siden, at den tidligere verdensmester senest styrtede og kom til skade. Og det voldsomme styrt søndag har sat tanker i gang.

- Der er ingen tvivl om, at jeg skal til at revurdere det her, fordi de snakker om fire-seks måneder på krykker efterfølgende, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er klart, at lige nu er man sortseer. Jeg skal prøve at finde ja-hatten frem et eller andet sted, men lige nu fokuserer jeg på, at jeg har livet i behold.

Det var ifølge både Pedersen og de polske medier Pawlicki, som kørte ind i danskeren og sendt begge på hospitalet. Polakken selv slap heller ikke uskadt fra kollisionen.

Han har angiveligt pådraget sig brud på begge skulderblade i styrtet.

Pedersen er ikke en del af VM-serien længere, men han kører fortsat speedway på liganiveau i Danmark, Sverige og Polen.

Tilbage i 2003 vandt han sit første individuelle verdensmesterskab, og den bedrift gentog han i både 2007 og 2008.

I 2012 blev han nummer to i VM-serien, mens han i 2006, 2014 og 2015 blev nummer tre.