Karsten undrer sig over mikrobeløb på sin regning: - Hvem har fundet på det her?

Møgirriterende

Nicky Bobak fra Autobranchen kan godt forstå Karsten Hüttels frustration over de mange småafgifter.

- Det er da møgirriterende for forbrugerne. Jeg kan da godt forstå, at man tænker, at man har kun købt dæk og olie, og så kommer der pludselig mange linjer med alle mulige ting, siger Nicky Bobak.

- Så kan man diskutere, om værkstedet skulle have lagt det ind under noget andet på regningen, men jeg tror, at virksomheden vælger at synliggøre det for at vise, hvad man betaler for, siger han.

Han tilføjer, at de mange forskellige afgifter skaber en byrde på virksomhederne.

- Jeg ved ikke, om der trænger til at blive ryddet op i det, men der er mange afgifter at holde styr på - også for virksomhederne, siger Nicky Bobak.

Han tilføjer, at det i sidste ende er forbrugerne, der kommer til at betale regningen.

- Jeg kan i hvert fald bare sige, at vi skal som branche overholde lovgivningen og betale de afgifter, der skal betales. Nogle gange vender det ud imod forbrugerne, så det bliver synligt, og andre gange æder værkstederne dem selv, siger han.

Giver ikke mening

Karsten Hüttel mener ikke, at det giver mening af indføre afgifter, der er så små, da de ikke vil få folk til at ændre adfærd.

- Jeg kan ikke se, hvad meningen er med, at man indfører nogle afgifter i den størrelsesorden, siger han.



Han mener, at politikerne har et ansvar for det mange afgifter.

- Der er jo nogle mennesker, der har givet nogle andre mennesker besked på, at sådanne afgifter skal indføres. I sidste ende peger det på politikerne, siger han.