Kasper Schmeichel: Dejligt at se Eriksen på hospitalet

Lørdagens kamp blev genoptaget efter knap to timers pause, og Danmark endte med at tabe 0-1. Nu skal spillerne forsøge at rejse sig mod Belgien torsdag og Rusland på mandag.

- Vi er stadig i turneringen. Vi tabte, men vi gav alt, hvad vi havde. Jeg er sikker på, at vi vil give alt, hvad vi har. Det vigtigste er, at vi står sammen og gør vores bedste.

- Jeg er sikker på, at vi som hold kan gøre noget ekstraordinært for Christian og de mennesker, der sad på lægterne og var vidner til det, siger Schmeichel.

Han glæder sig over al den opbakning, landsholdet har fået de seneste dage.

- Den opbakning, vi har modtaget fra alle fans, verdensledere og kongelige, har sat et aftryk. Vi har mærket meget kærlighed fra alle kanter, og det kan vi bruge. Det er det, det vil sige at være dansker. Vi synger om at stå sammen side om side, og vi viser, at det er det, vi gør.