Kasper Schmeichel: Eriksen knytter EM-holdet sammen for evigt

Christian Eriksens hjertestop under EM sidste sommer har været med til at knytte spillerne på fodboldlandsholdet sammen for evigt. Det har også givet et bedre forhold til fansene.

Det mener landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som tydeligt husker sidste års begivenheder, hvor Eriksen overlevede et hjertestop i Parken.