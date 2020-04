Kassen er tom: Nu skal det være lutter lagkage

Nina Solgaard Grønning har lige som mange andre kigget bekymret på sin indtjening, der de seneste uger er dykket i samme tempo, som salget af håndsprit og træningsartikler er gået op.

Hun er nemlig kraniosakralterapeut, så hendes klinik er lukket. Ganske vist har hun søgt støtte og regner med at få den, men der kan gå en rum tid inden, at pengene tikker ind. Derfor har den initiativrige svendborgenser fået en idé: Hun vil lave en lagkagecafé i sin baggård.

Spørgsmål fra en fynbo Hvornår må jeg åbne en café til ti personer? Der er jo ikke over ti mennesker til stede, så forsamlingsforbuddet overskrides ikke? Nina Solgaard Grønning, Svendborg.

Det grønne lys er netop blevet givet til at lave baggårdscafe i ti weekender med kaffe og hjemmelavet lagkage.

- Jeg har altid haft en lagkagecafé i maven. Jeg elsker at forkæle andre, elsker fælleskab og nærvær, siger Nina Solgaard Grønning. Ganske vist vil det ingenlunde gøre hende rig, men det vil dog bidrage med lidt og fremfor alt vil det styrke fællesskabet.

Hvornår må jeg åbne?

Da ideen opstod, greb hun straks telefonen og ringede til fødevarestyrelsen.

- Jeg troede ikke, at det ville være muligt, men jeg kommer under bagatelgrænsen. Så jeg har fået lov at gøre det ti gange om året under forudsætning af, at der kun er plads til ti personer i alt.

Det skal være lutter lagkage, meget unikt og meget nært. Nina Solgaard Grønning, Svendborg.

Nina Grønning har dog alligevel et afgørende spørsgmål, som hun håber, at TV 2/ Fyn kan hjælpe med: Hvornår må hun åbne? Der er jo ikke over ti mennesker til stede, så forsamlingsforbuddet overskrides ikke?

Det vender vi tilbage til.

Kage og fællesskab

Kodeordet for Baggårdscafeen er fællesskab gennem poesi, sang, kunst og selvfølgelig lagkage.

- Folk hungrer efter at være sammen, og nu hvor festivaler bliver aflyst, så er der virkeligt behov for de nære fællesskaber. Vi vender tilbage til en ny måde at være sammen på i den her modbydelig tid. Det er faktisk en gave, siger Nina Solgaard Grønning.

Læs også Restauranter og frisører skal fortsat holde lukket

Caféen vil være være åben ti weekender i træk fra klokken 14-17. For at hindre smittespredning af Covid-19 er der en række regler:

Der vil kun være plads til otte gæster, som har deres plads i de tre timer og kun de samme otte personer ad gangen. Der kommer ikke andre end de otte på den dag, og gæsterne skal kun sidde til bords med dem, som de ankom sammen med.

Ingen betaling

Der er ikke udsigt til den store indtjening for Nina Grønning, men hver en krone tæller i denne tid. Der er ikke udgifter til husleje, fordi det foregår i Nina Solgaard Grønnings egen baggård. Heller ikke til personale, fordi hun selv står for det hele.

Der bliver ikke opkrævet betaling for kaffe og kage, men Nina Solgaard Grønning håber, at gæsterne vil give en donation, når de går.

Økonomisk vinding er dog heller ikke det primære fokus for Nina Solgaard Grønning. Det er at skabe et fælleskab og en platform, hvor lokale kunstnere og iværksættere kan få et udstillingsvindue.

Læs også Café leverer madpakker til hjemløse og udsatte

Planen er nemlig, at der skal være plads til otte gæster, til Nina Solgaard Grønning selv og til en gæst af hendes egne. Det kan være en lokal musiker eller kunstner, som fortæller og underholder.

- Det skal være win-win, så lokale kunstnerne kan komme og fortælle om, hvad der foregår i deres virksomhed - det kan de bruge som reklameplatform. Hvis ikke jeg kan få en, der underholder, så gør jeg det bare selv, siger Nina Solgaard Grønning.

Ganske vist vil det ikke gøre hende rig, men det vil bidrage med lidt og fremfor alt vil det styrke fællesskabet.

På hovedet i containeren

Baggårdscafé er ikke den eneste idé, som Nina Solgaard Grønning har fået for at komme igennem en svær tid rent økonomisk. Hun er også begyndt at skralde - altså at hente madvarer i skraldecontaineren ved fødevarebutikker. Hun har lavet aftale med to butikker. Det tog lidt tilløb, men nu er hun vældigt glad for det.

Foto: Privatfoto

- Det har været grænseoverskridende for mig, men det er fantastisk! Jeg tager kun indpakket frugt og grønt som endda er økologisk - det er fedt, siger Nina Solgaard Grønning, som foretrækker at stå hovedet i en containeren ved højlys dag:

- Der er ellers tradition for at gøre det om aftenen i mørket, men føles lidt tyvagtigt. Jeg har mødt mine egne fordomme om at det er forbundet med fattigdom og armod at skralde, men det er fint og fungerer godt, siger hun og understreger, at hun udelukkende skralder til privat brug og ikke til brug i den kommende café.

Åbningsdag?

Så er der det med åbningen. Her er den kommende cafébestyrer i tvivl. Ganske vist har hun fået tilladelse af fødevarestyrelsen til at drive sin mini-café, men hvornår vil sundhedsmyndighederne tillade, at hun åbner?

Lutter lagkage: Baggårdscafé i Svendborg Åben 10 weekender i træk, fredag, lørdag ig søndag, så snart det er bliver lovligt.

Åbningstider fra klokken 14-17.

Folk bestiller bord på forhånd. Hvis det regner kan man få lagkagen to-go.

På fødevarestyrelsens hjemmeside kan man læse, at "restauranter, caféer, barer og værtshuse må midlertidigt ikke modtage gæster. (...) Restauranter og caféer kan holde åbent for kunder, så de kan sælge mad ud af huset - altså take-away."

Det ser altså ud til, at Nina Solgaard Grønning og de kommende gæster, som allerede er begyndt at bestille bord, må væbne sig med tålmodighed, indtil caféer og lignende igen får lov til at åbne. Også selvom de kun er ti mennesker i alt - det er stadig at sammenligne med en café.

Lutter lagkage

Navnet på baggårdscafeen var omkring nogle omveje. Andressen er nemlig Skattergade 19, og fiffige venner mente, at der kunne laves et ordspil med covid-19. Men der satte Nina Solgaard Grønning foden ned.

- Det skal under ingen omstændigheder være noget med corona og covid-19, jeg vil ikke røre det ord med en ildtang, siger Nina Solgaard Grønning og fortsætter:

- Det skal være lutter lagkage, meget unikt og meget nært. Jeg vil give folk en oplevelse med smil og glæde i en svær tid.

01:00 Der vil blive serveret hjemmelavet lagkage og boller ved cafébordene i baggården i Skattergade 19 i Svendborg. Luk video

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet via formularen her, som du også finder via dette link.