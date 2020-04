- Katastrofalt: Mulig social distance et år endnu giver usikkerhed i kulturlivet

Odense Stadion, koncerthuse og museer er blot nogle af de mange steder, der plejer at være samlingspunkt for flere tusinde fynboer hen over sommeren.

Det vil være katastrofalt, hvis vi ikke i et eller andet omfang kan begynde at åbne vores spillesteder hen over efteråret Morten Østlund, spillestedsleder, Posten og Dexter, Odense

Men skal man tro den faglige direktør fra Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, så kan der gå lang tid, før fynboerne igen kan samles til en spændende fodboldkamp, en medrivende koncert eller til et historisk arrangement.

Søndag sagde Kåre Mølbak nemlig i et interview med Berlingske, at man endnu ikke ved, hvordan coronavirus kommer til at opføre sig. Og det kan betyde, at vi fortsat skal holde afstand.

- Hvis den (coronavirus, red.) opfører sig på samme måde fremover, som den gør nu, så tænker jeg, at vi skal holde afstand, indtil vi får en effektfuld vaccine, sagde Kåre Mølbak til Berlingske.

Tidligere har han vurderet, at der vil gå mindst et år, før en sådan vaccine kan være klar.

Fankulturen bløder

Men hvis forbuddet mod store forsamlinger fortsætter i et år, så kan det få alvorlige konsekvenser for kulturlivet, som vi kender det.

Læs også Optiker om genåbning: Nervøs for om kunderne tør komme

Diana Larsen fra OB's Fanklub 'De Stribede' vurderer, at det også vil gå hårdt ud over fankulturen.

- Det gør det både svært for os at få nye medlemmer og at holde på vores eksisterende medlemmer. Vi kan jo ikke samles om klubben, og det kan få en alvorlig konsekvens, siger Diana Larsen og tilføjer:

- Jeg håber, at man kan finde en balance, så vi ikke skal gå i et år mere, hvor vi ikke kan have tilskuere. For fodbold er også tilskuere.

Når det så er sagt, så savner Diana Larsen og alle de andre OB-fans, at fodbolden snart vender tilbage på den ene eller den anden måde.

- Jeg har taget mig selv i at sidde og se gamle OB-kampe på Youtube, og det er jo som at pine sig selv. Det her er som en uendelig vinterpause, og der er ingen dato at forholde sig til, siger Diana Larsen.

Afstand i et år vil være katastrofalt

Det er ikke kun fankulturen, der står til at blive hårdt ramt, hvis forbuddet mod større forsamlinger fortsætter i et år.

Vi har stadig nogle planlagte koncerter hen over sommeren, som vi håber, vi kan afholde, men vi er jo på ingen måde sikre Morten Østlund, spillestedsleder, Posten og Dexter, Odense

Spillestederne Posten og Dexter i Odense lever nemlig af, at folk står tæt under koncerter. Og spillestedernes leder, Morten Østlund, beskriver udsigten til fortsat at skulle holde lukket som intet mindre end et rædselsscenarie.

- Det vil være katastrofalt, hvis vi ikke i et eller andet omfang kan begynde at åbne vores spillesteder hen over efteråret. Først og fremmest giver det nogle kulturelle konsekvenser, men selvfølgelig også nogle økonomiske konsekvenser for os, siger Morten Østlund til TV 2/Fyn.

Mens Morten Østlund venter på en melding fra regeringen om, hvad en stor forsamling præcist er, så afholdes der på spillestedet Dexter mandag en koncert, som man kan streame hjemmefra.

Læs også Rådmand: - Færre krav, hvis vi skal have plads til de ældste klasser

- Hvis det bliver en succes i dag, så vil vi fortsætte. Det er dog ikke noget, hverken vi eller artisterne kan drive forretning på, men det er en måde at skabe opmærksomhed omkring os selv, fortæller Morten Østlund og fortsætter:

- Vi har stadig nogle planlagte koncerter hen over sommeren, som vi håber, vi kan afholde, men vi er jo på ingen måde sikre.

Den Fynske Landsby ville kunne åbne

Også for Odense Bys Musser vil en forlængelse af forbuddet i op til et år være katastrofal, fortæller museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen til TV 2/Fyn. Han har dog gjort sig nogle tanker i forbindelse med en genåbning.

- Vi mener, at vi for eksempel har gode muligheder for at åbne Den Fynske Landsby relativt hurtigt. Der er nemlig god plads til at holde afstand, siger Torben Grøngaard Jeppesen og tilføjer:

- Skulle vi få lov til at åbne de andre museer, så har vi mulighed for at begrænse antallet af besøgene og eventuelt ensrette indgangsmulighederne.

Hvis en forlængelse af forsamlingsforbuddet altså bliver den nye virkelighed, så mener Torben Grøngaard Jeppesen stadig, at Odense Bys Museer i et vist omfang kan åbne.

Læs også Skoler mangler plads: Hoteller kan være løsning til ældste klasser

- Vi er opmærksomme på, at det kan blive et problem for os, hvis større forsamlinger fortsat vil være forbudt i op til et år. Men jeg mener samtidig godt, at vi kan modtage gæster mellem to og fem mennesker.