Katja vil fortsætte med hjemmearbejde: - Jeg kan lave mit arbejde uden at blive forstyrret

1,2 millioner.

Så mange voksne danskere passer deres arbejde fra privaten for tiden.

Jeg får udført mange flere ting i løbet af en dag, end hvis jeg er ude på arbejdet. Katja Skipper, bygningsteknikker, Nyborg Kommune

Katja Skipper er ansat som bygningsteknikker i Nyborg Kommune, og hun klarer det meste af sit arbejde hjemmefra.

- Hvis bare vi når det, vi skal, så er der en rimelig stor fleksibilitet, siger hun.

Ifølge Katja Skipper er der langt flere fordele end ulemper ved hjemmearbejde.

- Det, at vi bare i helt ro og mag kan sidde og lave vores arbejde uden at blive forstyrret, og fordybe sig i de ting, man er i gang med. Det, synes jeg, er fantastisk, siger hun.

Hendes chef Søren Møllegård, der er teknisk chef i Nyborg Kommune, giver hende ret i, at der på den måde er nogle ting, der bliver nemmere.

- Omvendt så må man også sige, at sagsbehandlingen hos os næsten altid kræver, at man skal have kolleger ind over. På den måde er der flere fagligheder inde over stort set alle vores sager, siger han.

Han påpeger, at det i nogle tilfælde kan være svært at spare med sine kolleger, når man sidder hjemme.

Det sociale mangler

Hos DGI Forsikring i Odense arbejder salgschef Christian Bautrup alene på kontoret, da de fleste medarbejdere arbejder hjemmefra.

Forretningen kører, men medarbejdernes trivsel er begyndt at blive en udfordring.

- Vi kan godt mærke, at der er flere, der savner det sociale aspekt i at sidde på et kontor, siger han og fortsætter:

- Det er hverdagens små ting, som de finder ud af nu, at de faktisk savner.

Effektiviteten er stabil

Efter snart et år med hjemmearbejde er det nu også begyndt at vise sig, hvor effektivt arbejdet kan udføres på distancen.

- Vi har heldigvis i Nyborg rigtig travlt, fordi der er godt gang i byggeriet, og vi knokler derudaf, siger Søren Møllegård.

Han mener stadig, at vi får noget for pengene.

- Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at medarbejderne præsterer mindst lige så meget, som de gjorde tidligere, siger han.

Og det er Katja Skipper enig i.

- Jeg arbejder meget mere. Jeg får udført mange flere ting i løbet af en dag, end hvis jeg er på arbejde, siger hun.

Hun så gerne, at hjemmearbejde blev en fast del af hendes arbejdsuge.

- To til tre dage om ugen. Det, ville jeg synes, var fantastisk.