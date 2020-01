Kattegatbro gør det sværere at sænke takster på Storebæltsbroen

Det koster 245 kroner at køre over Storebæltsbroen i en personbil, og sådan bliver det nok ved med at være et godt stykke ud i fremtiden.

Heller ikke efter Storebæltsbroen i 2032 er betalt ud, skal man forvente markant lavere takster, hvis planen om en fast broforbindelse over Kattegat bliver til virkelighed. Det vurderer Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

- Det bliver endnu sværere at sætte taksten ned på Storebælt, end det ellers ville have været, siger han.

Årsagen er, at en bro henover Kattegat vil konkurrere direkte med Storebæltsbroen, og derfor vil en lav pris på Storebæltsbroen skabe problemer for Kattegatforbindelsen.

- Hvis taksten på Storebælt bliver sat ned, så er det jo bedre at køre over Storebælt, og det vil trække en del af kundegrundlaget væk fra Kattegat. Og så vil Kattegat have sværere ved at hænge økonomisk sammen. Der vil være mindre brug for det. Der vil komme færre penge i kassen på Kattegat, siger Mogens Fosgerau.

Incitament til at holde prisen oppe

Broen over Kattegat kan derfor komme til at betyde, at de fynboer, der stadig skal over Storebælt, vil mærke det på pengepungen.

- Det giver et stærkt incitament for staten og politikerne til - hvis man gerne vil have Kattegat-forbindelsen - at holde prisen oppe på Storebælt for at sikre kunder til Kattegat.

I 2018, igangsatte den daværende VLAK-regering en undersøgelse af projektet. Den undersøgelse meldte transportminister Benny Engelbrecht (S) søndag ud, at man besluttet at videreføre.

Foreløbige undersøgelser har prissat en broforbindelse over Kattegat til et sted mellem 58 og 136 milliarder kroner. Det store prisspænd afhænger af, hvorvidt der skal være plads til en togforbindelse eller ej.

Tidligere minister: Vi skal udnytte tidsrummet

Ifølge Ole Birk Olesen (LA), der var transportminister i den tidligere regering er der dog allerede et infrastrukturprojekt i gang, der betyder, at priserne på Storebæltsbroen ikke må blive for lave.

- Det er nødvendigt med takster på Storebælt for ikke at tage for meget trafik fra den tunnel, der skal gå under Femern Bælt. Derfor kan vi lige så godt udnytte det tidsrum til at bygge en Kattegatforbindelse samtidig, siger han til TV 2/Fyn.

Nyborgensiske Jan Johansen, der sidder i folketinget for Socialdemokratiet er ikke begejstret for, hvad forbindelsen kan betyde for taksterne på Storebælt. Han tror dog ikke på, at det er nødvendigt at holde taksterne høje på Storebæltsbroen.

- Når Storebæltsbroen begynder at blive betalt ud, så skal det også være meget billigere at komme over Storebæltsbroen. Kommer Kattegatbroen, så sparer de jo en masse kørsel ved at køre over Kattegatbroen i stedet for at køre helt ned til Fyn. Så derfor må der være en prisforskel på de to broer, indtil Kattegatruten også er betalt ud, siger han.