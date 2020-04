Kenneth arbejder med andres beskidte tøj: - Kan coronavirus smitte gennem sved?

- Kan sved transportere coronavirus fra panden og ned i øjnene?

Kenneth Hønborg har henvendt sig til TV 2/Fyn, fordi han dagligt er i kontakt med beskidt arbejdstøj fra industrivirksomheder.

Han arbejder som chauffør for et vaskeri, og det er hans opgave at transportere tøj frem og tilbage mellem vaskeri og kunde.

Men hvis han får virus på hænderne og senere tørrer sved af panden på grund af det hårde arbejde, er der så risiko for, at sveden transporterer coronavirus ned i hans øjne?

- Da jeg kører som chauffør, tænker jeg meget over det. Jeg rører alle andres arbejdstøj. De kan have nyst eller host i ærmerne på det, siger Kenneth Hønborg til TV 2/Fyn.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO: Når man er ude at løbe eller arbejde og sveder meget, kan sveden så transportere smitte ned i øjnene, hvis man i forvejen har virussen på panden? - Kenneth Hønborg

Smitter ikke gennem sved

For at svare på Kenneth Hønborgs spørgsmål begynder vi med sveden.

Man kan som udgangspunkt ikke blive smittet med corona gennem sved. Det modsatte gør sig gældende, hvis en smittet person hoster eller nyser på dig.

- Coronavirus opholder sig i luftrørerne, og det er derfor, du risikerer at smitte, når du hoster eller nyser. Sved opstår derimod i svedkirtler, der ikke har noget med den del af kroppen at gøre. Derfor bør der kun være meget begrænsede mængder coronavirus i sved, fordi det ikke er der, virussen transporteres, siger konsulterende virolog Chris Smith til britiske LBC Radio.

Coronavirus smitter heller ikke gennem huden. Men hvis du rører ved en overfalde, hvor der stadig er levedygtig virus og derefter fører hånden op til næse, mund eller øjne - uden at have vasket hænder først - risikerer du at blive ramt af covid-19.

Virussen kan overleve i op til 72 timer på rustfrit stål, op til 24 timer på pap og op til tre timer i luften, ifølge forskning.no.

Svaret er noget nær nej

Dermed er vi nået til næste skridt på vejen mod at besvare Kenneth Hønborgs spørgsmål.

Coronavirus smitter ikke gennem sved, men kan sved i stedet transportere virus fra panden og ned i øjnene, efter man har tørret sved af panden og dermed plantet levedygtig virus?

Ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor og pensioneret læge med speciale i hygiejne, er svaret meget tæt på nej.

- I teorien er alt jo muligt, men hvis jeg skal være ærlig, så er der ikke den store risiko. Om den ligefrem er nul kan man diskutere, men det er absolut ikke et stort problem, siger han.

Sved bekæmper bakterier

Hans Jørn Kolmos fortæller, at huden generelt er fjendtligt område for en virus.

- Enten tørrer det ud, eller også bliver det mødt af for eksempel sved på kroppen. Og i sved er der stoffer, der virker direkte mod mikroorganismer som for eksempel bakterier.

Han anbefaler i stedet, at Kenneth Hønborg fokuserer på at bruge håndsprit, når han er på arbejde, og at han så vidt muligt undgår at tørre sved af panden med håndfladen.

- Han skal være opmærksom på, hvor han har sine hænder og have en flaske håndsprit med, som hans arbejdsgiver skal sørge for, siger Hans Jørn Kolmos.