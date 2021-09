Kenneth frustreret over mangel på job: - Det kan gøre mig bange

Hos akademikerne var 5,2 procent af de fuldtidsforsikrede a-kassemedlemmer på Fyn ledige i juli, og det er især de ældre aldersgrupper, som ikke er i job.

- Jeg er godt klar over, at det ikke ville blive nemt - i hvert fald ikke lige så nemt, som da jeg var 30 år, men jeg havde nok ikke regnet med, at det ville blive så svært, siger Kenneth Laursen, der er uddannet cand.scient.pol.

Mister snart job igen

Til trods for at han har en kandidatuddannelse i statskundskab, arbejder han i en tidsbegrænset stilling som forskningsassistent på Syddansk Universitet.

1. oktober står han uden job igen.



- Jeg er 53 år. Der er mange år i mig endnu. Tanken om, hvor mange år jeg skal gå i det her, kan godt gøre mig lidt bange, siger Kenneth Laursen.

På Fyn er ledigheden værre end i resten af landet. I juli lå ledigheden på 2,6 procent for de 50-59-årige, mens den er på 4,1 procent for fynboer over 60 år.