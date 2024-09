I anledning af flagdag sætter forsvaret flere jagerfly på vingerne, som skal flyve parade over det meste af Danmark.

Flyvningen sker torsdag eftermiddag, hvor flyene også vil være at se over Fyn i 300 meters højde.

Det første glimt vil være muligt at få omtrent klokken 16.46, hvor de overflyver Nyborg. Herefter går turen mod Odense, hvor de vil kunne spottes på himlen klokken 16.49. Flyene forlader øen et sted nord for strib klokken 16.54.

Flyvevåbnet har ikke annonceret hvor mange fly der er tale om, eller hvilken flytype. Det kan dog siges med sikkerhed at det bliver F-16 og/eller F-35-fly, da det er disse flytyper det danske luftvåben har i flåden.

Se ruten her: