Fynboer skal kigge op omkring 11.30 og 11.45, hvor turen går fra Nyborg via Odense og til Assens, hvorfra flyene fortsætter til Skrydstrup.

På Fyn bliver synet ekstra spektakulært, da to F-35 og to F-16 fly mødes i Nyborg, og alle fire tager turen over Fyn sammen. I resten af landet vil man blot kunne opleve et af hver flytype flyve sammen.

Desværre kan skydække spænde ben for den visuelle oplevelse, men afhængig af hvor højt skyerne ligger, vil forsvaret forsøge at få flyene under skyerne, så flest muligt får mulighed for at se landets nye flyvende spydspids.