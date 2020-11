Kilder bekræfter: Topfigur i Vollsmosebande med i gangsterrap

Sagen om rapvideoen "Sort på sort" tager nu en ny dramatisk drejning.

24. juni i år blev 31-årige Abdinur Mohamed Ismail dræbt, da bandemedlemmer fra Vollsmosebanden og Korsløkkebanden skød mod hinanden i Egeparken. En 31-årige mand fra Vollsmosebanden, der var til stede under skyderiet, blev hårdt såret, da han blev ramt i maven to gange. Manden overlevede, og nu optræder han i den meget omtalte video "Sort på sort" med Chatle. Det har flere af hinanden uafhængige kilder med indgående kendskab til bandemiljøet bekræftet over for TV 2 Fyn.

- Kunstnerisk budskab væk

Ifølge kriminalredaktør på Fyens Stiftstidende, Bjarke Vestesen, er det ikke tilfældigt, at den 31-årige mand er med i videoen.

- Det betyder, at den her musikvideo ikke er en tilfældig video, men at den er med til at eskalere konflikten mellem de to grupperinger til mere end skyderier og andre konflikter. Nu er konflikten flyttet et andet sted hen, siger Bjarke Vestesen og fortsætter:

- Det er en helt klar magtdemonstration og et signal. Jeg vil sige, at hvis den stod 0-0 før, så står den helt klart 1-0 til Vollsmosegruppen nu i forhold til Korsløkkeguppen og de må tydeligvis komme med et modsvar.

Odenses borgmester har tidligere udtalt, at der medvirker bandemedlemmer i videoen, og at det nu er bekræftet, gør borgmesteren trist.

- Det er så trist, som jeg havde frygtet. Banden vil sende et signal til omverdenen om, at man ikke skal løbe om hjørner med dem, og at man ikke skal snakke med politiet,, og at "dem der snakker, dem nakker vi". Det gør, at det kunstneriske budskab i videoen er helt væk, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Voksede op med Chatle

Den 31-årige mand er vokset op sammen med rapperen Chatle i Bøgeparken i Vollsmose. I dag er han et af de ledende medlemmer af Vollsmosebanden, der ligger i konflikt med en bande fra kvarteret Korsløkke. Så sent som i forrige weekend var der igen skyderier mellem de to bander, dog uden at nogle kom til skade.

- Den person, som optræder i videoen, er måske den mest højtplacerede mand i Vollsmosegruppen. Han blev i juni skudt to gange i maven under et skyderi mellem de to bander. Samtidig er det et familiemedlem til ham, der er varetægtsfængslet for medvirken til manddrab, og ifølge mine oplysninger et familiemedlem til manden i videoen, der er mistænkt for at være drabsmanden, der skød Abdinur Mohamed Ismail, siger Bjarke Vestesen.

Det er nok de færreste ordentlige virksomheder, der vil være med til at formidle et voldeligt budskab med et højtstående medlem fra en bande, der er voldelig og involveret i narkohandel Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense

Ifølge SSP i Odense er grupper i Odense i gang med at producere en ny video, og derfor advarede SSP i sidste uge kampsportsklubberne i Odense mod at lægge lokaler eller kæmpere til nye optagelser.

"Der pågår en aktuel konflikt mellem kriminelle grupperinger i Odense. Det er vurderingen i SSP-netværket, at en del af denne konflikt understøttes af rap-videoer, der giver et forherligende billede af blandt andet penge, våben, stoffer og vold", lød det i et brev til foreningerne.

Opfordring fra borgmesteren

De nye oplysninger får Odenses borgmester til at komme med en klar opfordring til virksomhederne bag videoen.

- Jeg synes, at pladeselskaber og streamingtjenester skal overveje at trykke på stopknappen indtil de har styr på, hvad de er involveret i. Det er nok de færreste ordentlige virksomheder, der vil være med til at formidle et voldeligt budskab med et højtstående bandemedlem fra en bande, der er voldelig og involveret i narkohandel, siger borgmesteren.

Afviser voldsforherligelse

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Universal Music Group, der har tegnet kontrakt med Chatle og produceret videoen.

Men i skriftlig kommentar sendt gennem Universal Music Group skriver Chatle:

- Sort på sort er skrevet for to år siden, og viser en virkelighed fra Vollsmose fortalt med kunstnerisk frihed. Da vi skulle optage videoen opfordrede jeg alle til at komme og være med gennem min instagram, så alle var velkomne. Til dagligt bestyrer jeg et musikstudie i Odense, hvor alle ligeledes velkommen, så de ikke hænger på gaden, men i stedet får en mulighed for at bruge deres kreative evner på en god måde. Så jeg prøver på ingen måde at opfordre til bande-rekruttering eller forherlige vold, tværtimod.

Heller ikke Fyns Politi har ønsket at kommentere de nye oplysninger.