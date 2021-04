Kilometervis af klimavenlig asfalt på vej til Fyn

Ifølge Vejdirektoratet er den klimavenlige asfalt, der vil blive anvendt, den eneste af sin type i hele verden, og den kan have stor betydning for bestræbelserne for at gøre noget ved CO2-udledningen fra vejene.

Det skyldes, at klimavenligt asfalt har en glattere overflade og skaber mindre rullemodstand. Det reducerer bilernes brændstof og reducerer CO2.

Den mindre rullemodstand har ingen betydning for trafiksikkerheden, noterer Vejdirektoratet.

- Således viser vores beregninger, at biler og lastbiler bruger cirka 1,2 procent mindre brændstof, når der kører på veje med klimavenlig asfalt, fortæller Gert Ahé, områdechef i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Positiv effekt på støjen

Han tilføjer, at det måske ikke lyder af meget, mens det bliver en rigtig stor CO2-besparelse, når der på et normalt år køres 26 milliarder kilometer på vores motorveje og hovedlandeveje.

Derudover viser de foreløbige resultater, at den klimavenlige asfalt også har en positiv effekt i forhold til at reducere støjen fra vejtrafikken. Det er dog endnu for tidligt at se, hvor stor støjreduktionen vil være på længere sigt, eftersom der er tale om et nyt produkt.

Den klimavenlige asfalt er et nyt, specialblandet produkt, som er udviklet siden 2011 i samarbejde mellem Vejdirektoratet, forskere fra universitetsverdenen samt fra industrien.