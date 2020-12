Kim var alene juleaften: Nu åbner han hjemmet for ensomme

- Jeg startede med at være vært sidste år. Jeg blev skilt for fire år siden, og så oplevede jeg en jul, hvor jeg endte med at sidde alene, siger Kim Pedersen om den juleaften, der endte med at være åbningen til et særligt værtskab i julen.

Kim Pedersen er nemlig vært i Julevenner, der er arrangeret af Røde Kors. Et projekt, der skal hjælpe de danskere, der ellers ville sidde alene juleaften.

Læs også Bonus på op til 15.000 til fynske coronasygeplejersker

- Situationen er, at vi ligesom andre år prøver at matche folk, der mangler et sted at holde jul med folk, der gerne vil åbne en dør for andre juleaften. I år har vi, på trods af corona, folk, der melder sig både til det ene og det andet. Men vi mangler værter i år, siger Marie-Louise Gotholdt, der er national chef for Røde Kors.

Forværret ensomhed i julen

350.000 mennesker lever i ensomhed i Danmark. En ensomhed som kun bliver forværret i denne jueltid.

- Det er ekstra svært i den her tid. Man har et indtryk af, at alle andre hygger sig. Det hele er så varmt og dejligt, og så sidder man alene. Prøv at forestille dig at sidde og spise sin juleand helt alene, så føles det virkelig, virkelig tomt. Men omvendt har andre måske lidt ekstra varme og generøsitet omkring julen, og derfor er der også personer, der gerne vil invitere ind og række ud, siger Marie-Louise Gotholdt.

Og Kim Pedersen har prøvet begge dele. Han sad alene en juleaften, og nu inviterer han folk ind i sit hjem, når kalenderen viser 24. december.

Læs også Asmus siger på gensyn: Nu lukker Nyborg Gymnasium - åbner tidligst 11. januar

- Så blev jeg enige om med mine børn, at når jeg har dem hvert andet år, så inviterer vi nogen med. Og sidste år havde vi så en på besøg, og vi hyggede os rigtig meget. Det fungerede rigtig fint, så det gør vi igen, siger Kim Pedersen og fortsætter:

- Det var en ældre herre, som var i den situation, at han blev nødt til at holde jul lidt forskellige steder. Og det betød, at han lige præcis den jul sad alene med sin hund. Året forinden sad han nemlig alene og var rigtig ked af det. Det skrev han til os, og så sagde vi, at han selvfølgelig var velkommen. Han havde hygget sig hos os, sagde han. Han faldt rigtig godt i spin med os alle.

Kan ikke puttes i en kasse

Marie-Louise Gotholdt understreger, at ensomheden kan ramme alle og enhver. Man kan ikke placere personer, der lever i ensomhed i en kasse.

- Det kan være selvvalgt, hvis man har brudt med sin familie. Det kan også være fordi, at man har mistet. Der findes simpelthen folk, som bare er alene derude. Der er 350.000 danskere, der føler sig ensomme. Og mange af dem lever et liv, hvor de bare ikke møder særligt mange mennesker, siger Marie-Louise Gotholdt.

Vi havde godt snakket om, om der ville være mærkeligt, at der kom en fremmede juleaften. Men det var det slet ikke. Han faldt rigtig godt i spin med os andre. Kim Pedersen, julevært

I Kim Pedersens hjem havde man godt snakket om, at det ville blive en anderledes jul med et nyt menneske rundt om julebordet.

- Vi havde godt snakket om, om der ville være mærkeligt, at der kom en fremmede juleaften. Men det var det slet ikke. Han faldt rigtig godt i spin med os andre. For os var det også fint, at der lige kom en ny som et frisk input.

- Han sagde, at da han sad alene den juleaften, så kom han til at tænke på børnene og alle minderne. Så for ham, tror jeg, gav det rigtig meget, at han havde en hyggelig aften hos os. Han har været fri for at sidde og tænke på alle sine savn, siger Kim Pedersen.

Håber på flere juleværter

Hos Røde Kors håber man på, at der kommer flere Juleværter til årets jul.

- Jeg håber, at vi får matchet flest muligt. Jeg håber, at vi finder værtsfamilier til dem, der helst ikke vil sidde alene juleaften, siger Marie-Louise Gotholdt.

23. december lukker Røde Kors for tilmeldinger for både Juleværter og Julegæster.

Læs også Virtuel jul og varslinger: Sådan holder fynske politikere juleaften