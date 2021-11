KL-direktør tror coronapas bliver indført i mange kommuner

Opfordringen kommer for at mindske smittespredningen blandt samfundets mest udsatte borgere, forklarer Kristian Vendelbo.

Udmeldingen fra KL kom fredag efter et pressemøde med en række myndigheder.

Her sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen vil indføre krav om coronapas på de statslige arbejdspladser, hvis loven om coronapas bliver gennemført.

KL opfordrer desuden landets kommuner til at overveje coronapas på en række områder med borgerkontakt.

- Her tror jeg, at man vil se mange forskellige modeller. Det kommer meget an på situationen og antallet af smittede i den enkelte kommune, siger Kristian Vendelbo.