Klassisk dansk sommervejr venter lørdag

Lørdagen er i gang og den begynder med masser af sol over Fyn.

Solen er dog ikke den eneste på rollelisten, for i kulissen venter både skyer og måske endda regn nogle steder.

Temperaturen kommer først på dagen til at ligge mellem 13-14 grader, senere på dagen kan den komme til at snige op på 20 grader.

Det bliver samtidig en dag, hvor vinden kommer til at sikre at vasketøjet hurtigt tørre. Den bliver nemlig frisk fra vest, og der kan ind i mellem være ret kraftige vindstød.

Ud på eftermiddagen begynder skyer at trække ind over Fyn og her er det, at der kan opstå regnbyer.

Lørdag aften bliver tørt og med nogen sol, og i nat først til dels klart vejr, men efterhånden skyet vestfra. Temperaturen falder ned mellem 10 og 15 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og sydvest.