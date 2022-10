Klimaeksperter frygter for Storebæltsbro uden afgift

- Isoleret set er det klimamæssigt en dårlig idé at gøre Storebæltsbroen gratis.



Sådan lyder den helt klare analyse fra Danmarks grønne tænketank Concito. Flere fynske kandidater har ellers annonceret, at de mener, at afgiften på Storebæltsbroen skal fjernes.



I programmet Debatten og Løsningen, der blev sendt på TV 2 Fyn tirsdag, blev fire politikere også enige om, at afgiften skal sænkes for kollektiv trafik og elbiler over Storebælt.

- Hvis vi skal frem mod et bæredygtigt samfund, skal vi forbruge mindre. Også mindre transport, siger Harry Lehrmann, der er lektor på Aalborg Universitet.

- At fjerne afgifter er ikke specielt smart i forhold til, at vi skal transportere os mindre, tilføjer lektoren.



Løsning vil øge CO2

Både Harry Lehrmann og Søren Have fra Concito forudser, at lavere afgifter vil øge den samlede biltrafik og dermed øge udledningen af CO2 - også hvis det bare er lavere eller ingen afgifter for elbiler.

- Fordelingen vil være mere CO2-venlig, men hvis vi alt i alt transporterer os mere, kan slutresultatet måske være det modsatte, siger Harry Lehrmann.



Han støttes op af Søren Have.



- Der er mere brug for at få emissionsbilerne ud end at curle for elbilerne, siger Søren Have.

I Debatten og Løsning var det ellers klimaet, der var omdrejningspunktet for de fire politikeres fælles løsning.

Forslaget om at fjerne afgiften på Storebæltsbroen for elbiler, som Melanie Jørgensen (NB), Nishan Ganesh (FG), Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) og Rasmus Helveg Petersen (RV) skrev på tavlen i programmet, skulle medvirke til at fremme omstillingen fra benzin- og dieselbiler til elbiler.

Men det, som politikerne ser som et grønt initiativ, er altså slet ikke så grønt.

- Umiddelbart er det ikke dér, vi vil sætte ind, siger Søren Have fra Concito.

Læg afgift på alt bilkørsel

I stedet peger både han og Harry Lahrmann på, at den bedste løsning for klimaet vil være at lægge en generel afgift på bilkørsel, som man kender det fra udlandet, hvor man skal betale for at køre på motorvejen.

En metode der kaldes roadpricing.

Til gengæld vil Søren Have gerne tilkendegive at sænkning af afgiften på den kollektive trafik over Storebælt kan være en god ide.

- Det er godt, at ressourceeffektiv mobilitet er billigst, fordi der så vil være nogle, der skifter fra at køre bil alene til tog - og det er bedre, siger Søren Have.

