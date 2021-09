Klimafolkemøde begynder torsdag: Se hvor meget CO2 borgerne i din kommune udleder

Dyk ned i rapporten

I rapporten, som er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe, fremgår det også, at Fyn er et repræsentativt billede af Danmark. Det betyder, at samlet set har Fyn den samme CO2-udfordring som resten af landet.

Således kommer udledningen af C02 hovedsaligt fra energi- og transportsektoren, som hver er noteret for 37 procent af CO2-udledningen på Fyn. Landbruget tegner sig for 22 procent.

Dykker man ned i energisektoren fylder elektricitet 55 procent, mens vejtransport tegner sig for 74 procent af transportsektorens CO2-udledning.

Dyk selv ned i tallene ved at hente disse bilag: