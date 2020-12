Klimaministerens første 500 dage: - Dan Jørgensen er arrogant og irriterende, men han leverer varen

Da statsminister Mette Frederiksen (S) i 2019 præsenterede sin regering blev fynske Dan Jørgensen udnævnt til klima- og energiminister med en historisk ambitiøs målsætning om at sænke drivhusgasserne med 70 procent i 2030.

Nu har den 45-årige socialdemokrat siddet på posten i halvandet år, og det er ikke ros, som fylder mest, når man beder politiske venner og fjender om at vurdere ministerens indsats for klimaet.

- Det går alt for langsomt. Vi skal reducere med 20 millioner ton CO2, men har kun nået de syv millioner, siger Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen.

- Man må bare sige, at det har været meget svært for ham at kunne levere i forhold til den store målsætning, siger hans forgænger på posten, Lars Christian Lilleholt (V).

Kritik er forventeligt

TV 2's politiske redaktør Troels Mylenberg kalder kritikken forventelig.

- Vi hører rigtig meget brok, når vi spørger de andre partier om, hvordan det går med klimaforhandlingerne. Så siger de, at Dan Jørgensen optræder arrogant. At han ikke er til at holde ud og der ikke er fremdrift i forhandlingerne.

- Men når man ser på, hvad der er sket på området, må man sige, at det faktisk er lykkedes Dan Jørgensen at skaffe nogle aftaler på området, som egentlig er sket med store brede flertal, hvor partierne er rigtig glade bagefter, siger Troels Mylenberg.

Han henviser til, at der siden regeringen tiltrådte er indgået en række store forlig om affaldssortering, energiøer, grønne biler og senest et forlig om en ensartet C02-afgift i 2030.

- Dan Jørgensens næste store udfordring bliver at komme i mål med transport, landbrug og så videre. Der kommer han formentlig til at skulle lave nogle aftaler, måske med Venstre og uden støttepartierne. Og så bliver der selvfølgelig ballade, siger Troels Mylenberg.

Gartnerne vil i dialog

Hjemme på Fyn har man ikke set så meget til ham, siden han blev minister. I hvert fald ikke, hvis man spørger et af de erhverv, som venter på at finde ud af, hvordan Dan Jørgensen vil opnå de ambitiøse klimamål uden det kommer til at koste arbejdspladser.

- Vi vil gerne i dialog med ham om klimaloven, så vi får nogle muligheder og incitamenter til at at komme i mål med de 70 procent. Vi vil rigtig gerne se ham her på Fyn, og opfordrer ham til at komme og besøge os, siger Jørgen Andersen, formand for Dansk Gartneri.

Dan Jørgensen siger til TV 2/Fyn, at han gerne vil tage imod invitationen:

- Det har været et enormt hektisk år med forhandlinger i mit ministerium. Det er også klart, at coronaen har betydet, at vi i regeringen har været mere isoleret på Christiansborg, end jeg egentlig bryder mig om. Så ja, gartnerne kan godt forvente et besøg igen 2021.

Dan Jørgensen er godt klar over, at der er kritik af hans indsats på klimaområdet, men det tager han afslappet.

- Det er kun glædeligt, at der på tværs af det politiske spektrum er en vilje til, at der skal ske noget. Vi har på halvandet år nået syv ud af de i alt tyve tons, som er målet hen over ti år Det synes jeg er ret flot, siger ministeren.

