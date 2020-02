Klimaplan: Fremtidens landmand er en fynsk robot

Den kan både så og fjerne ukrudt eller tage roer op uden at forurene med fossile brændstoffer.

Det drejer sig om en markrobot, som drives af solens energi, mens landmanden undgår at bruge sprøjtegifte.

Lige så avanceret som det lyder, mindst lige så simpelt er det. Robotten placeres på marken og startes. Voila!

- Så ved den koordinatet på hver enkel afgrøde inde i rækken. Når den er færdig med at så, kan den renholde afgrøderne - både mellem rækkerne og inde i rækkerne, forklarer Kristian Warming, medstifter af det Odense-baserede firma Farmdroid.

Markrobotten er udviklet på Fyn, vejer mindre end de tunge langbrugsmaskiner, og så kan den vedligeholde 20 hektar jord.

Kæmpe potentiale

Medstifter af milliardvirksomheden Universal Robots Esben Østergaard har investeret i idéen og ser et kæmpe potentiale i både Farmdroid og i landbruget i det hele taget.

- Jeg tror, der er et stort potentiale med teknologi generelt og herunder robotter og så den grønne omstilling. Noget af det, som har skabt det CO2, vi har i verden i dag, er jo i høj grad vores brug af teknologi, siger Esben Østergaard.

Han tilføjer, at den eneste humane vej frem er at bruge mere teknologi til at løse de problemer, vi har.

- Robotter er en af de teknologier, som virkelig kan flytte menneskeheden længere fremad, og det ser vi et perfekt eksempel på her, siger Esben Østergaard.

Robotterne kommer

I robotindustriens krystalkugle ser Esben Østergaard blandt andet mulighed for at mindske spildet af varer i produktionen, og at robotterne vil invadere byggebranchen, sundhedsvæsnet og formentlig også det maritime område.

Et område, hvor robotter længe har fløjet rundt, er i luftrummet over Hans Christian Andersen Airport i Beldringe. Her tager Odense-firmaet Integra Aviation næste skridt ved at arbejde med at mindske droners klimaftryk.

Idéen er at udfase de store droners konventionelle forbrændingsmotor, der i dag drives af fossilt brændstof, og målet er at udvikle det til at kunne bruges i flyvemaskiner.

- Vi kan flyve droner på brint i dag, men der kan godt gå nogle år, før det kan bruges i en flyvemaskine, siger Michael Thorsen, administrerende direktør, Integra Aviation.

Han vurderer desuden, at der vil går tre til fire år, før man vil se flyvemaskiner, som flyver på strøm.

Robotter for bæredygtighed

Den socialdemokratiske regering præsenterede mandag en national robotstrategi, hvor et centralt element er et mere bæredygtigt Danmark.

Robotter bliver således et element i at gøre Danmark grønnere og et værktøj for regeringen til at nå målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 70 procent frem mod 2030.

Alene landbruget står for godt 20 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark.

