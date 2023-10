Klimarådet: Stor risiko for at Danmark misser sit 2025-mål

"Regeringen forholder sig i sit klimaprogram ikke til, at Danmark ifølge Klimarådet formentlig er længere fra at nå sit 2025-klimamål, end de officielle fremskrivninger viser. Det øger bekymringen for, at målet ikke nås."



Sådan lyder det fra Klimarådet.

Regeringen skal hvert år udarbejde et klimaprogram, som blandt andet skal indeholde en status på opfyldelse af klimalovens mål og regeringens planlagte virkemidler. Klimarådet har ifølge klimaloven til opgave at kommentere på det årlige program, og rådets kommentering er netop udkommet.

I den konkluderer Klimarådet, at der er stor risiko for, at Danmark misser klimamålet i 2025.

- Regeringen forholder sig ikke til vores vurdering af, at reduktionsbehovet formentlig er undervurderet. Det øger bekymringen for, at Danmark misser målet, fordi vi ikke får vedtaget nok ny politik. Jo længere tid der går, før regeringen handler, jo færre effektive og kloge tiltag er der at vælge mellem for at nå målet, siger Klimarådets forperson Peter Møllgaard.