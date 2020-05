Klokken siger frokostpause: - Må kantinen servere mad?

Allerede fra klokken 11 begynder maven at knurre, fordi benzinen fra morgenmaden er ved at være brugt op. Og duften af frikadeller fra kantinen, der spreder sig ud i huset, gør det ikke ligefrem lettere at koncentrere sig.

Minutterne tælles til klokken 12, hvor kantinen åbner, og du derfor endelig kan grave dybt i kartoffelmosen og sovsen, der hører til.

Men er det overhovedet muligt at nyde kantinemaden i denne tid? Og kan kantinemedarbejderne få lov til at passe deres arbejde og lave lækker mad til medarbejderne? Det har en fynbo spurgt os om, og vi har sendt spørgsmålet videre til Erhvervsministeriet.

- Lige nu arbejdes der på retningslinjer for restauranter og caféer, der åbner 18. maj. Måske vil kantinerne også blive beskrevet i disse retningslinjer, men det bliver vi klogere på den kommende uge. Indtil da gælder de nuværende regler, lyder det fra ministeriets presserådgiver Ulrik Scheibye.

Benyt ikke buffet

Men kigger man på de nuværende anbefalinger på kantineområdet både for den, der står ved kødgryderne, og dem, der nyder maden, er de meget sammenlignelige med måden, vi ellers agerer på i samfundet for tiden.

Spørger man Erhvervsstyrelsen og Arbejdstilsynet, er der en række forholdsregler, man skal tage som arbejdsplads, når det gælder kantinen. Og dem, der sætter pris på buffet med mange forskellige muligheder, skal kigge langt efter den mulighed.

- Benyt ikke buffet i kantinen under coronavirus, lyder det på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det oplyser de på baggrund af en pressemeddelelse fra Ervhervsministeriet fra starten af april.

Og spørger man pensioneret læge og professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos er beskeden den samme som altid. Både når det gælder medarbejderne, der laver maden i køkkenet, og når man sætter sig til bords.

- Hold som sædvanlig god køkkenhygiejne, og hold afstand til kollegaer og brugere i arbejdsprocesserne i køkkenet. Og når du skal spise mad i kantinen, så sprit hænder ved indgangen, og hold afstand til andre, som spiser med, siger han.

Hold pauser forskudt

Kantinen skal derudover indrettes, så det er muligt at holde afstand. Man skal for eksempel sidde ved mindre borde, og der skal være afstand mellem dem. Det anbefales også, at man holder pauser forskudt, så der ikke er for mange medarbejdere i kantinen samtidig.

- Der bør lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs, lyder det fra Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Endeligt skal man sikre, at der er mulighed for at holde en god håndhygiejne i kantineområdet.

Så når klokken slår 12, er det altså stadig muligt at få stillet sin sult. Men det foregår ikke helt, som det plejer, og muligvis heller ikke med de mennesker fra andre afdelinger, som man plejer at spise med.

Smitte gennem fødevarer? Coronavirus smitter ifølge Sundhedsstyrelsen kun gennem slimhinder, typisk i næse, mund og øjne, og ikke via mave-tarm-kanalen.

Der er ingen rapporter om smitte med coronavirus via fødevarer – heller ikke via fødevarer solgt som take away og hverken fra kolde eller varme anretninger.

Coronavirus kan overføres via overflader, men ikke gennem huden, kun gennem slimhinder i mund, næse og øjne.

Hvis man har spist mad med coronavirus, er sandsynligheden for, at man bliver smittet, yderst lille. Coronavirus smitter ifølge Sundhedsstyrelsen via dråber i luften. Det kan for eksempel ske, hvis en person hoster, nyser eller rører ved overflader med virus på og derefter rører sig ved næse, øjne eller mund.

Fødevarestyrelsen anbefaler generelt, at du altid holder en god hygiejne i køkkenet, herunder at du skyller frugt og grønt og vasker dine hænder regelmæssigt.

Det altid en god idé at vaske hænder, før du tilbereder mad, og før du spiser. Følg generet altid Sundhedsstyrelsens hygiejneregler. Kilde: Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Se mere

