Knæk Cancer med TV 2 Fyn: Hvem fortjener en buket blomster?

Jeg tror, man kommer til et stadie i livet, hvor uanset hvad man rammes af, så er det sådan set lige gyldigt, så længe man har hinanden Linda Hansen, Odense

Sådan siger Linda Hansen, der under coronanedlukningen i foråret blev ramt af brystkræft i det ene bryst. For hende blev især manden Henning en uvurderlig støtte under forløbet.

- Det er helt afgørende at have en familie, når man bliver kræftramt. Det er jo det vigtigste, man har, siger hun. Derfor vil hun gerne sige ekstra stort tak til Henning.

Giv en tak

Hvis du har været igennem - eller står midt i - et kræftforløb, så ved du også, hvor vigtigt det er med hjælp udefra. Familiemedlemmer, venner, kolleger og bekendte, som træder til, når det brænder på. Eller som bare selv tænker tanken, at du nok godt kunne bruge en hjælpende hånd eller en kærlig gestus.

De er hverdagens helte, og i uge 43 hylder vi dem.

Hver dag i Knæk Cancer-ugen overrasker Mathilde Dalskov fra TV 2 Fyn Event en fynbo, som har gjort en forskel for en kræftpatient. Men hvem skal hun overraske? Det bestemmer du.

Nominer din kræfthelt

Er du nuværende eller tidligere kræftpatient, kan du nominere en eller flere personer, som gør eller har gjort en forskel for dig. Har du flere "helte", skal du nominere dem enkeltvist.

Fortæl os, hvad de gjorde eller gør, og hvad det har betydet for dig. Og sæt gerne flere ord på, så vi får et billede af, hvad det er, personen har gjort for dig.

For måske er det svært selv at sige tak, men det vil vi gerne hjælpe dig med.

Kræft koster hver dag 44 danskere livet, men mange flere overlever heldigvis. Og bag hver eneste diagnose står der et menneske, som har brug for hjælp og støtte for at komme igennem sygdommen.

Fem fynboer, der har ydet netop den støtte eller hjælp til en kræftpatient, får en overraskelse af os i uge 43. Og du kan følge med på TV 2 Fyn for at se, hvordan det går, når vi overrasker dem.

Videoerne kan også indgå i det store Knæk Cancer-show på TV 2 den 24. oktober.

Mathilde Dalskov er klar til at dele fem buketter ud til fynboer, som har gjort en forskel for en kræftpatient. Foto: Alexander Aagaard

Alle overraskelser vil blive afviklet i overensstemmelse med corona-reglementerne, ligesom behandlingen af din indstilling sker i overensstemmelse med gældende regler for persondatahåndtering.