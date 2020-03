Knaldet på motorvejen: Talte i mobil, mens han kørte for stærkt to gange

Det blev en dyr omgang for en mandlig bilist fra Sjælland, der tirsdag blev standset af en civil betjent Fyns Politi på Fynske Motorvej.

Her blev bilisten nemlig målt til at køre for 143 kilometer i timen på motorvejen, da han fulgte efter en ambulance med udrykning.

Ambulancen med den mandlige bilist efter sig kørte mod vest ved Tietgenbyen. Her lavede civilbetjenten to målinger af bilisten. Først, hvor man må køre 130 kilometer i timen og efterfølgende, hvor man må køre 110 kilometer i timen. Begge gange kørte bilisten 143 kilometer i timen.

Vi har lige standset en bil der blev målt til at køre for stærkt på motorvejen - 2 gange! Først i 130 km/t zonen og så 110 km/t zonen. Da han blev standset, sad han og betjente en håndholdt mobil. 6500 i bøde og 2 klip. #kørnuordentligt #politieterstadigpåarbejde #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 24, 2020

- Det kan godt være, der er lidt mere plads på på vejene i de her dage, men hastighedsbegrænsningerne gælder altså stadig, fortæller Preben Ingemannsen, der er leder af operativ færdsel ved Fyns Politi.

Brugte også mobilen

Efter målingerne kørte civilbetjenten op på siden af den mandlige bilist fra Sjælland og standsede ham.

Og som om det ikke var nok med fartforseelserne blev bilisten også taget for en tredje lovovertrædelse. Han sad nemlig og betjente en håndholdt mobil.

Læs også Politiet til vanvidsbilister: - Vi snupper dit kørekort hurtigt

Derfor har Fyns Politi også en besked til bilisterne.

- Risikoen for at blive stoppet er den samme. Vi er de samme mennesker på arbejde i færdselsafdelingen som før. Så lad værd, siger Preben Ingemannsen.

Alle lovovertrædelserne endte med at koste to klip i kørekortet og en bøde på 6.500 kroner.