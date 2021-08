Knap 100 fynske sygeplejersker demonstrerer i hovedstaden

- Det bliver en kanondag, og det bliver en festlig dag. Vi skal kæmpe for, at vi er mere værd, vi sygeplejersker, og vi skal kæmpe for vores løn. Vi skal gøre opmærksom på, at vi strejker, og vi skal have råbt politikerne op inde på Christiansborg, for de bliver nødt til at komme på banen, siger Birthe Overgaard.

Hun er suppleant for fællestillidsmanden for radiografer og sygeplejersker på Odense Universitetshospital, og sammen med de andre fynske sygeplejersker håber hun, at politikerne kan hjælpe med en løsning på konflikten.