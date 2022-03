Knastør marts giver høj risiko for naturbrand - sådan undgår du det

Mindre brand i Broby

Hvor hurtigt det kan gå, var der et eksempel torsdag i Broby, En mand var ved at udføre kontrolleret afbrænding af kvas og lignende i en plantage, men det udviklede sig til en brand, da han ikke længere havde kontrol over afbrændingen.

Beredskab Fyn rykkede ud med slukningskøretøjer og tankvogne, og fik hurtigt kontrol over den løsslupne ild.

- Det (ilden, red.) var løbet fra dem, fordi det er så tørt, som det er, siger Claus Nørsøller.