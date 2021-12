Knivstik i Odense: Anholdte løslad

Tre personer er løsladt efter at have været anholdt efter et knivstikkeri i Odense natten til torsdag.

En person er kørt til OUH, men Fyns Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyser nærmere om personens tilstand.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeri klokken 03.29 natten til torsdag, og har i løbet af natten og formiddagen været til stede på adressen.

- Vi kan bekræfte, at der har været en episode med knivstik, hvor flere personer har været involveret, fortæller Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent ved Fyns Politi.

Der er blevet foretaget afhøringer af de tre personer, der var anholdt, men det er blevet vurderet, at der ikke er grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør.