Kø-kaos fortsætter i flere timer efter harmonikasammenstød

Artiklen opdateres løbende ...

Ved halv fem-tiden onsdag eftermiddag forventer Vejdirektoratet, at den lange kø på den vestfynske del af E20 Fynske Motorvej vil fortsætte til hen på aftenen.

- Vi forventer normal trafik midt på aftenen, så hvis man kan vente et par timer med at køre hjemmefra, kan man måske slippe for køen, siger Martin Rytoft, vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter.