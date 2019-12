Kø og forlænget rejsetid: Her skal du undgå Fynske Motorvej i juledagene

Traditionen tro er der en masse trafik hen over Fyn i juledagene. Trafikanter fra hele landet kører gennem landet for at besøge familie og venner i juledagene, og det gør decemberdagene til nogle af årets største rejsedage.

Ifølge Vejdirektoratet ser trafikmønsteret i 2019 anderledes ud, fordi juleaften falder på en tirsdag. Det betyder, at trafikken kan spredes over flere dage, når flere danskere vælger at tage på juleferie allerede fredag den 20. december.

Det er især den vestlige del af Fynske Motorvej - strækningen mellem Odense og Middelfart - der er hårdt ramt af juleferietrafik. Inden jul går trafikken i højere grad fra hovedstadsområdet mod Jylland - efter jul er det omvendt.

- Vores forventninger til juletrafikken er baseret på erfaringer og tal fra tidligere år, men den helt store ubekendte faktor i juledagene er vejret, oplyser Vejdirektoratet.

Undgå disse tidspunkter

Trafikprognoserne fra Vejdirektoratet tyder på, at du skal undgå Fynske Motorvej på disse tidspunkter, hvis du vil mindske risikoen for at sidde i kø eller køre i tæt trafik:

Fredag den 20. december mellem klokken 14.00 og 18.00

Lillejuleaften den 23. december mellem klokken 11.00 og 14.00

Anden juledag den 26. december mellem klokken 10.00 og 15.00

Især anden juledag forventes at blive en af årets største rejsedage, og her er der stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid.

De andre juledage, som ikke er nævnt, forventer Vejdirektoratet, at trafikken kan afvikles uden større forsinkelser.

Foto: Vejdirektoratet

Foto: Vejdirektoratet