Købmænd jubler: Lukkede grænser giver boom i salg af fynsk øl

Siden 14. marts har de danske grænser været lukket som konsekvens af coronavirus. Det har derfor betydet, at danskernes årlige mange ture til grænsebutikkerne i Tyskland er blevet sat på hold, og det har de mærket hos de fynske lokalkøbmænd.

Hos Spar i Tved lidt uden for Svendborg er købmand Martin Hansen ikke i tvivl om, at de sydfynske øl-, vand- og vinlagre er ved at være tømt.

- Salget er virkelig steget. Vi har haft flere uger, hvor vi har ligget på næsten dobbelt op af, hvad vi plejer, fortæller den glade købmand.

Martin Hansen har oplevet tæt på en fordobling af salget af øl, vin og vand, siden grænsen til Tyskland lukkede i forbindelse med coronavirus. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Knap ti kilometer fra Spar-butikken ligger Min Købmand i Gudme, hvor købmand Martin Pellegård har samme oplevelse.

- Vi begynder virkelig at kunne mærke, at grænsen har været lukket så længe, at de nu har opbrugt deres lager derhjemme. Så de handler ved os lokale købmænd, siger Martin Pellegård.

Voldsom vækst

Hos begge Martin'er i hver deres lille lokale købmandsbutik, taler tallene fra de seneste to måneder sit tydelige sprog.

- Samlet fra 14. marts til i går ser vi en stigning på 37,3 procent i bare øl, vand og vin, fortæller købmanden fra Tved.

Jeg har haft en del positive kommentarer fra kunder, som siger, at det jo næsten ikke kan betale sig at køre til Tyskland. Martin Hansen, købmand, Tved

Samme stigning ses i Gudme.

- Vores øl- og vandafdeling har vækstet med 40 procent, mens vinens omsætning er steget med 60 procent i forhold til sidste år, siger Martin Pellegård og påpeger, at det er på trods af de mange aflyste fødselsdage, konfirmationer og andre store fester, som plejer at give en stor omsætning.

Storindkøb på Fyn

Martin Hansens Spar-butik i Tved ligner ikke alle andre mindre lokalkøbmandsforretninger. Butikken er nemlig udstyrret med et rum udelukkende til øl, og lokalkøbmanden har altid været vant til at sælge godt ud af både pilsner, classic og specialvarianter. Alligevel har han været overrasket over hvor stor en efterspørgsel, der har været på særligt øl og sodavand.

I Martin Hansens butik er der et rum udelukkende til øl, og han har altid været vant til at sælge godt. Men alligevel overrasker stigningen i salget ham. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

- På Royal Unibrew (som blandt andet ejer bryggerierne Albani og Ceres) er vi den fjerde største på Fyn. Alligevel har vi næsten doblet op på salget, siger Martin Hansen.

De lukkede grænser har fået folk til at strømme til butikken efter drikkevarer, og det ligner næsten en grænsehandelsituation, når tilbuddene er gode nok.

- Jeg solgte 400 rammer cola på en time efter en annonce på facebook. Det er måske, hvad vi plejer at sælge på en uge. Generelt køber folk store mængder og tager 10-15 rammer med hjem, hvis prisen er god, fortæller købmanden fra Tved.

Netop storindkøbene af øl og sodavand håber de to købmænd bliver ved, selv når grænserne åbner igen.

- Jeg har haft en del positive kommentarer fra kunder, som siger, at det jo næsten ikke kan betale sig at køre til Tyskland, siger Martin Hansen.

- Nogen kunder har sagt, at det slet ikke er nødvendigt at køre helt til grænsen. Flere har fået øjnene op for vores butik i stedet for at køre til Tyskland og købe alt muligt som nutella og slik, de måske slet ikke har brug for, forklarer Martin Pellegård fra Min Købmand i Gudme.

Coronakrisens positive effekt

Vi begynder virkelig at kunne mærke, at grænsen har været lukket så længe, at de nu har opbrugt deres lager derhjeme. Så de handler hos os lokale købmænd Martin Pellegård, købmand, Gudme

Begge købmænd er dog klar over, at en del af omsætningen nok forsvinder, når grænserne åbner igen, selvom fynboerne har støttet op om lokalbutikkerne gennem krisen.

- Jeg gør mig klar til ikke at have alt for meget stående. Det har stor likviditet. Jeg vil langsomt skære ned på det, for jeg forventer virkelig, at der kommer lidt nedgang igen, siger Martion Pellegård fra Gudme.

Alligevel har de mærket stor interesse under krisen og med kundernes kommentarer om grænsehandlen i baghovedet, håber de på, at den ikke forsvinder helt.

- Især de små butikker har ikke blødt så meget som andre brancher. Vi har haft en stor tid, siger Martin Pellegård.

Det samme gælder Spar i Tved.

- Vi har ikke været ude i at skulle søge hjælpepakker, da vi har klaret os rigtig fint med opbakning fra de lokale. Jeg ville da gerne have været foruden, men vi har fået noget godt ud af krisen, forklarer Martin Hansen.