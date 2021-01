Købmandsfamilie takker af efter 25 år: - Dejligt at den fortsætter, siger stamkunde

- Helt inde i hjertet, der har jeg det godt. Det er en beslutning, vi har taget efter lang betænkningstid, siger Jette Weber, imens hun står bag kasseapparatet i købmanden i Ørsted.

Jette Weber og resten af familien har drevet købmanden i godt 25 år. Men nu var det tid til forandring.

Læs også Ny tendes breder sig: Lokale vil redde købmand gennem folkeaktier

- Vi er et familiefirma. Men vi mistede vores far for halvanden år siden. Vores mor skal til at gå pension, så nu vil vi gerne ud at finde et arbejde, der bare er 37 timer om ugen, siger Jette Weber om beslutningen.

Da lokalsamfundet i Ørsted hørte, at deres lokale købmand ville lukke, handlede de hurtigt.

Indsamlet over 300.000 kroner

Takket være lokale ildsjæle i Ørsted er et vemodigt farvel med købmanden vendt til et håb for fremtiden. I løbet af 14 dage er der blevet indsamlet over 300.000 kroner, så købmanden fortsat kan holde åbent.

- Jeg håber, at støtten forbliver, når det bliver hverdag. Hvis man ikke handler her, så kan det ikke forblive en butik. Jeg skal da også selv over at handle her, siger Jette Weber.

Sådan vil lokale redde købmand med folkeaktier Som folkeaktionær investerer man i forsat købmandsdrift i Ørsted. Man investerer ikke blot i muligheden for at købe varer lokalt, man investerer i et samlingssted, et fælles anker, der styrker både livskvaliteten, relationer og fællesskaber på kryds og tværs af alder, funktioner og livsforløb. Sammen fremtidssikrer vi Ørsted og omegn. Vi værner om vores huspriser og attraktivitet. Vi går foran med den gode fortælling om sammenholdet og virkelysten i det små bysamfund, og vi bidrager til forsat vækst og udvikling i landsbyen såvel som i landkommunen. Folkeaktier kan købes i tre prisklasser: 3000 kr. guldaktie 1000 kr. sølvaktie 500 kr. bronzeaktie Samt som erhvervssponsorat på valgfrit beløb. Folkeaktien er smukt dekoreret af vores lokale tegner Katrine Tarno, og den er lige til at hænge op derhjemme eller på kontoret. Kilde: Ørsted beboerforening Se mere

Ambitionen er at fortsætte uden en lukning, og der er allerede fundet en ny købmand.

- Jeg håber, at vi får det hele til at fungere. Og at folk fortsat vil handle her, siger Brian Lund, der kommer til at blive den nye købmand i Ørsted.

- Det er også med en vis portion æresfrygt, at jeg går ind i det her. Det er en kæmpe opgave, men det skal prøves, siger Brian Lund.

Det er den lokale beboerforening i Ørsted, der har stået bag indsamling.

Kunderne kommer tilbage

En af dem, der fortsat kommer til at handle i den lokale købmand, er Bente Jørgensen.

- Det er en speciel dag. Det har været en god butik, og det har været nogle rigtig dejlige mennesker. Vi har fået en god behandling, så det har været rigtig specielt, siger stamkunden og fortsætter:

- Det er rigtig dejligt, at den kommer til at fortsætte. Det er den her varme, vi kommer ind i. Det er hyggeligt, siger Bente Jørgensen.

Læs også Se videoen: Bo tømte sin lokale købmandsbutik på to minutter

Og det glæder den nye købmand.

- Fantastisk med opbakningen. Det er lige før, at det er enestående, at vi kan holde så meget sammen som en lille landsby, siger Brian Lund.

Afskedsgaver på sidste dag

Tilbage ved kasseapperatet modtager Jette Weber rosende ord og gaver på sin sidste vagt i købmanden i Ørsted.

- Det er jo fantastisk. Det er lige det, vi kommer til at savne. Alle de glæder og sorger, som folk har delt med os, det kommer vi til at savne.

- Det er ren kærlighed. Det er ikke et job. Det er derfor, at vi har elsket at være købmand. Det har været en livstil, men nu skal vi prøve noget andet, siger Jette Weber afslutningsvis.