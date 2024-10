Køkken- og møbelbranche i krise: - Ikke mange der vil købe møbler lige nu

- Det er klart, at detailsalget har været hårdt ramt og stadig er det. Der er ikke mange mennesker, der vil købe møbler lige nu, men for mig at se er det mellemprismarkedet, der er hårdest ramt, mens vi mærker det mindre på dyrere møbelløsninger som vores, sagde han til Wood Supply.

Og det risikerer at gå ud over kunderne.



De fleste forhandlere forlanger nemlig, at der betalt forud eller i det mindste et depositum, og hvis firmaet går konkurs, er forbrugerne generelt dårligt stillet.

Ikke armene over hovedet

Heller ikke i køkkenbranchen har man armene over hovedet.

Her udtalte TCM Groups chef Torben Paulin i slutningen af august, at det er for tidligt at afblæse de seneste års krise i branchen.

Koncernen står bag kæderne Svane Køkkenet, Tvis Køkken, Nettoline, Celebert, og køkkenproducenten Aubo.

Man har dog opjusteret forventningerne i 2024, men Torben Paulin siger til DetailWatch, at det er svært at forudse, hvordan salget udvikler sig i efteråret.

Efter køkkenfirmaet Multi-Lines konkurs i Odense i 2001 var der ellers stort fokus i branchen på at etablere en garantiordning i lighed med rejsebranchen.

Men trods de pæne ord, blev ordningen aldrig til noget.

Heller ikke i møbelbranchen har man i dag en garantiordning, der dækker konkurser.