Køkørsel i udsigt: Vær obs på tæt pinsetrafik

Pinsen står for døren, og der kan forventes tæt trafik på vejene fredag eftermiddag.



Sådan lyder meldingen fra Vejdirektoratet.

- Vi forventer en del trafik fredag især i tidsrummet fra klokken 14 til 19, hvor folk begynder at køre mod sommerhusområderne, samtidig med at vi har det almindelige eftermiddagsmylder, siger vagthavende Jimmy Nyrup, Vejdirektoratets Trafikcenter.

Kombinationen af de forestående fridage og den sædvanlige myldretidstrafik fredag eftermiddag giver risiko for kødannelse og forlænget rejsetid.

Der ventes især øget trafik til og fra de større sommerhusområder rundt omkring i landet.

Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst og i Nordsjælland.

Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig på tværs af landet fra hovedstadsområdet mod Jylland og rammer dermed Fynske Motorvej.

... og den anden vej mandag

Når pinsen lakker mod enden, forventes der igen tæt trafik anden pinsedag, mandag, i tidsrummet mellem klokken 12 og 16.

Her vil trafikken især bevæge sig fra vest mod øst.

Vejdirektoratet anbefaler, at man så vidt muligt sætter sig i bilen uden for de mest travle tidsrum, hvor risikoen for forsinkelser er størst.

- Hvis man alligevel skal afsted i det tidsrum, hvor trafikken er tæt, så er det en god idé at sørge for at have lidt mad og drikke med, hvis rejsetiden bliver forlænget.

- Og husk også strøm på iPad'en, så der er ro fra ungerne på bagsædet, lyder rådet fra vagthavende hos Vejdirektoratets Trafikcenter.

Vejdirektoratet anbefaler desuden, at man altid holder sig orienteret om den aktuelle trafiksituation både før og under køreturen på trafikinfo.dk og ved at lytte til P4 Trafik.