Køleskabskold morgen i vente - og tør torsdag til fynboerne

De morgenfriske fynboer kommer til at stå op til en solrig morgen og en blå, skyfri himmel. Selvom temperaturen fra morgenstunden ligger forholdsvist lavt, er der altså lagt op til en god start på dagen med sol.

- Det bliver omkring fire-fem grader fra morgenstunden, så nærmest køleskabsgrader, og lokalt kan man også stå op til en smule rim på græsplænen, siger vejrvært på TV 2 Vejret Andreas Nyholm.

Godt nok starter dagen solrigt, men i løbet af dagen vil skyer komme til, og i perioder vil det være mere skyet.

Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 13 grader og bliver suppleret af en svag til jævn vind fra nordvest og fra vest.

Hele dagen ser det ud til at holde tørt, og først hen under natten vil et vekslende skydække bringe enkelte byger med sig, og temperaturene vil bevæge sig ned på mellem tre og syv grader.

Kigger man lidt længere frem i prognoserne, ser det ifølge DMI ud til, at fynboerne skal vente til starten af næste uge, før det varmere vejr vender tilbage.

Holder prognoserne stik, ser det til gengæld ud til, at der i næste uge vil være temperaturer helt op til 24 grader.