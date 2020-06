Kølig junidag med byger og risiko for torden

Der er ikke meget sommer og sol over vejret i de sidste junidage, og tirsdag blev en kølig og blæsende affære.

- Der venter noget af en frisk sommerdag med temperaturer, der ikke sniger sig meget over 15-18 grader, og så kan der komme en del byger, og det bliver også blæsende, siger Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

- Til at starte med overvejende tørvejr, men så ud på dagen er der altså risiko for, at der dukker nogle byger op, og nogle af dem kan altså godt være med torden, når de passerer, forudser han.

Blæsende ved strandene

Selv om der fortsat er lune badevandstemperaturer flere steder omkring Fyn, er det næppe en oplagt dag at tage til stranden.

- Det bliver ganske blæsende med frisk til hård vind, især langs med Lillebæltskysten og ned i Sydfynske Øhav, siger Anders Brandt.

Onsdag og torsdag byder også på byger, men vejret vil blive mere solrigt og vil igen nærme sig 20 grader.