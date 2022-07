Kølig solskinsdag med billig strøm

Efter en heftig omgang regn i løbet af natten, står fynboerne op til en frisk vejrsituation lørdag morgen.

Der er smæk på vinden, der blæser fra en nordvestlig retning, og befinder man sig ude ved kysterne vil den være ekstra hård. Er man længere inde på land, vil man dog også opleve friske vindstød dagen igennem, og i særdeleshed når temperaturen stiger i løbet af dagen.

Der er dog ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget. Selvom den stride blæst ikke ligefrem indgyder til en afslappende dag på stranden, så kan man glæde sig over, at kraftig vind og mange timers sol får elpriserne helt i bund.

Højt UV-indeks trods lave temperaturer

Temperaturerne ligger på 19-20 grader, og solen står højt på himlen, men på grund af vinden, kan lørdagen godt føles kølig.

Det er dog vigtigt at huske solcreme og hatten, da solens stråler stadig er fyldt med energi, og UV-indekset topper lige i underkanten af seks.

Ud på aftentimerne vil der fortsat være blæst ved kysterne, men inde over landet ser det ud til, at vinden vil lægge sig lidt mere.