Kølig torsdag med mulighed for sol

Først på dagen skal man bevæbne sig med paraply og regntøj. Der kommer nemlig byger ind fra vest.

Temperaturen vil ligge på 5-6 grader, men med en frisk vind fra vest vil det føles køligere.

Natten til fredag blæser det op, når resterne af orkanen Landon kommer til Danmark.

Landon har koldere luft og vinterlige byger med sig, og ifølge TV 2 Vejret er der gode chancer - eller risiko, om man vil - for, at vi kommer ind i vinterferien med et snedækket landskab flere steder.