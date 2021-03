Køligt og gråt: Regnfuld lørdag i vente

Hvis lørdagsplanerne i dag står på indendørs hygge med film og spil, så har man valgt helt rigtigt.

Vejret i dag bliver nemlig præget af regnvejr og kølige temperaturer. Der er dog chance for, at den vestlige del af Fyn får solen at se sidst på dagen. Det skriver DMI.

Temperaturen kommer til at ligge på mellem 5 og 8 grader, og frem mod eftermiddagen vil man altså blive mødt af skyet og regfuldt vejr.

- Det er måske endda sandsynligt, at der bliver givet anledning til hvide takter. Men det er hurtigt overstået, og det meste af nedbøren vil falde som regn, siger Lobe Sejr fra TV 2 Vejret.

Vindstyrken vil være let til frisk fra sydvest og vest med stedvis hård vind. Vinden vil dog aftage i løbet af natten til søndag.

Og har man store udendørs planer for søndagen, så ser det ud til, at man må udskyde dem eller tage sig til takke med endnu en dag med nedbør.