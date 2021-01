Kør forsigtigt: Glatte veje på det meste af Fyn

De frostkolde morgener med temperaturer lige omkring frysepunktet fortsætter, og det giver onsdag morgen glatte veje på det meste af Fyn.

Derfor skal bilister, som drager ud i morgentrafikken, være ekstra forsigtige.

På grund af de glatte veje har de fleste fynske kommuner og Vejdirektoratets vintercentral siden de tidlige morgentimer saltet for sne- og isglatte veje.

Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet, Kenneth Andersen.

- Det er en stille morgen lige nu, men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der kan komme sne, og at vejene kan være glatte. Derfor er der blevet saltet for at forebygge, siger Kenneth Andersen.

Det er ikke kun onsdag morgen, bilisterne skal være forsigtige. Ifølge DMI kommer temperaturen i løbet af dagen til at ligge lige over frysepunktet, og der er risiko for både sne, slud og regn.

- Lige nu er der ingen problemer, og jeg håber, det fortsætter sådan. Men vi ved ikke, hvor meget sne der kommer, så derfor skal bilisterne fortsætte med at køre efter forholdene, siger Kenneth Andersen.

