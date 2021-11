Kør forsigtigt: Kold og tåget morgen på Fyn

Vinden har ikke travlt idag, og der er derfor en ganske pæn november dag i vente til fynboerne.

Resten af ugen ser det ud til at blive samme tendens. Kolde morgener, men med chance for at nå op på. tocifrede varmegrader i løbet af dagen. Til gengæld tager vinden lidt hårdere fat senere på ugen, og det betyder lidt varmere nætter, men til gengæld lidt mere ustadigt vejr.

Lørdag skal en front forbi Fyn, og efter den har passeret, så begynder det at blive en anelse lunere.