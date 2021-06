Kør gratis med Fynbus: Vildt tilbud skal få hjulene til at køre rundt igen

Derfor har selskabet nu lanceret et tilbud for sine trofaste kunder, der fra juli og de kommende fire måneder frem kan tage en ledsager med i bussen kvit og frit.

Fynboerne skal tilbage i bussen

Forslaget om tilbuddet - Ta' en ven med i bussen - blev endeligt godkendt af bestyrelsen fredag formiddag.

Og det er ikke kun coronakrisen, der ligger til grund for de gratis busture.

- Vi har i en årrække haft nedgang i antallet af passagerer, og der er behov for at tænke i nye tiltag og at anvende nye metoder for at få flere kunder til at benytte bussen, siger han og fortsætter:

- Håbet er, at vores eksisterende kunder vil hjælpe os med at introducere bussen for nye potentielle kunder.